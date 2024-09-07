В Новосибирске создали камеру для ускорительного масс-спектрометра

Ученые из Новосибирского государственного университета (НГУ) разработали камеру для ускорительного масс-спектрометра, которая позволит заглянуть в геологическую историю Земли на 10 млн лет назад. Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на пресс-службу университета.

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В пресс-службе уточнили, что ускорительная масс-спектрометрия представляет собой метод, который измеряет концентрацию редких долгоживущих космогенных изотопов. В ходе этого процесса атомы извлекаются и подсчитываются. С помощью новой камеры можно будет проводить мультиизотопные исследования на мировом уровне.

Ученые уже провели моделирование длин пробегов ионов с использованием программы SRIM, чтобы проверить эффективность метода. Проект получил грантовую поддержку Российского научного фонда.

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