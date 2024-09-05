Корейские ученые узнали, как усилить полезные свойства чеснока

Замораживание чеснока усиливает его полезные свойства и благотворное воздействие на физическое здоровье, к такому выводу пришли ученые из Южной Кореи. Результаты исследования опубликованы в Journal of Medicinal Food.

В ходе эксперимента ученые поместили чеснок в морозильную камеру, где поддерживалась температура минус 60 градусов по Цельсию. Через два месяца замороженный чеснок был извлечен, измельчен и смешан с другими компонентами. Смесь получила название LTAG.

Для оценки эффективности употребления этого продукта ученые провели эксперимент на мышах. Грызунам из первой группы давали LTAG в больших количествах, а из второй - в меньших. Третья группа, сформированная в качестве контрольной, не получала LTAG вовсе.

Спустя месяц наблюдений была проведена оценка физического состояния мышей. Результаты показали, что мыши из первой и второй групп, потреблявшие LTAG, продемонстрировали улучшенную физическую форму.

Исследователи пришли к заключению, что замороженный чеснок может оказывать значительное положительное влияние на физическое состояние при интенсивных нагрузках. Тем не менее, четкое понимание механизмов действия LTAG пока не достигнуто.