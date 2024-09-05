Ученые рассказали об ошибке при лечении запоров

Избыточный рост кишечных микроорганизмов, которые вырабатывают метан, может быть причиной сильного запора у многих людей, как показал новый обзор. Об этом сообщает HealthDay.

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Обычно запоры вызывают недостаток клетчатки или побочные эффекты лекарств, но ученые давно считали, что состав кишечных микробов также может быть фактором риска.

В новой работе были проанализированы данные из 19 исследований, в которых приняли участие 3200 здоровых и 1300 человек с избыточного ростом метаногенных архей — особых микробов, выделяющих метан и отличающихся от бактерий и грибков.

Запоры наблюдались у 38% здоровых людей и у 47% пациентов из группы избыточного роста метаногенных архей. Они также чаще страдали от тяжелых запоров.

Лечение запоров, вызванных этих состоянием, не должно основываться на приеме слабительных. Это лишь временно облегчит запор, но не устранит его проблему, объяснили ученые. Оптимальная терапия должна включать антибиотики и специальную диету для стимуляции роста полезных кишечных микробов.