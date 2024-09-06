Ученые выявили новые аспекты прогрессирования болезни Альцгеймера

Исследование, проведенное Каролинским институтом и опубликованное в журнале Molecular Psychiatry, раскрывает новые аспекты прогрессирования болезни Альцгеймера (БА).

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Исследование показывает, что важные различия в прогрессировании потери памяти зависят от наличия определенных белков в мозге.

Болезнь Альцгеймера, наиболее распространенная форма деменции, характеризуется накоплением белков амилоида-бета (Aβ) и Тау-белков в мозге, что ведет к когнитивному упадку. Ранее для обнаружения накопления Aβ использовалась позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ).

Исследование показывает, что у пациентов с симптомами потери памяти и высоким уровнем тау-белков также наблюдаются высокие уровни Aβ, что связано с более агрессивным прогрессированием БА. В то же время, пациенты с Aβ положительными, но тау-белками отрицательными результатами могут иметь более мягкое течение симптомов.