Стало известно о раковой опасности дешевых красок для волос

Недорогие краски для волос часто содержат соли тяжелых металлов, которые могут быть вредны для здоровья и даже способствовать развитию рака.

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Как сообщили ученые из Пермского политеха, такие красители обычно используют окислитель с концентрацией 9-12%. Безаммиачные варианты более безопасны, но их эффект на волосах недолговечен. Частое применение таких красок может затруднить последующее смывание цвета.

Наиболее безопасными считаются оттеночные средства, так как они не повреждают структуру волоса изнутри. Однако при регулярном использовании волосы могут стать сухими из-за наличия фиксаторов и консервантов.

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