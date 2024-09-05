ИИ получил даже стетоскоп: чего добились с ним ученые

В исследовании, представленном на конгрессе Европейского общества кардиологов, ученые продемонстрировали, что цифровой стетоскоп с поддержкой искусственного интеллекта значительно улучшает выявление сердечной недостаточности, связанной с беременностью.

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Исследование клиники Майо, опубликованное в журнале Nature Medicine, показало, что этот усовершенствованный инструмент выявляет в два раза больше случаев сердечной недостаточности по сравнению с традиционным акушерским наблюдением.

Сердечная недостаточность во время беременности, особенно перипартальная кардиомиопатия, часто остается незамеченной из-за того, что симптомы путают с «обычными неприятными ощущениями» во время беременности. В исследовании, проведенном в Нигерии — регионе с высоким уровнем заболеваемости этим недугом, — использовался цифровой стетоскоп, усовершенствованный ИИ для более точного анализа работы сердца.

Стетоскоп с искусственным интеллектом выявляет случаи низкой фракции выброса — ключевой признак сердечной недостаточности — в 12 раз эффективнее, чем стандартные методы скрининга.

Будущие исследования будут направлены на изучение удобства использования и влияния этого инструмента в различных медицинских учреждениях.

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