Во рту людей нашли уникальный механизм размножения клеток

Исследование MBL и ADA Forsyth выявило редкую форму деления клеток у Corynebacterium matruchotii, распространенной бактерии в зубном налете. Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, рассказывает об уникальном механизме роста бактерий, известном как множественное деление, при котором одна клетка может одновременно делиться на 14 новых.

Corynebacterium matruchotii, неотъемлемая часть структуры биопленки в зубном налете, демонстрирует этот необычный процесс деления, создавая плотные сети, которые служат средой обитания для других бактерий. Эта нитевидная бактерия растет, расширяясь только с одного конца, — этот процесс называется «удлинением кончика», — что позволяет ей формировать обширные, кустистые структуры в биопленке зубного налета, пишут ученые.

Исследование, проведенное с помощью современной микроскопии, позволило понять, как эти бактерии взаимодействуют и размножаются в микросреде полости рта. В отличие от других бактерий, уникальная репродуктивная стратегия C. matruchotii может быть ответом на «плотную и конкурентную» природу зубного налета.

Полученные данные позволяют предположить, что характерные особенности роста C. matruchotii могут влиять на общую структуру и здоровье микробиома полости рта.