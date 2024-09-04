Открыт новый тип белка: он продлевает жизнь человека

Ученые из Университета Копенгагена обнаружили, что белок OSER1 значительно влияет на продолжительность жизни. Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, демонстрирует важность этого белка, который встречается у различных животных, включая человека.

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По словам профессора Лене Юэль Расмуссен, OSER1 является новым фактором, способствующим долголетию. Исследование показало, что этот белок присутствует не только у фруктовых мух и нематод, но и у людей, что позволяет надеяться на применение результатов к человеческому здоровью.

Ученые выяснили, что OSER1 регулируется транскрипционным фактором FOXO, который известен своей ролью в долголетии. В ходе исследования было установлено, что манипуляция с генными экспрессиями может изменить продолжительность жизни. OSER1 оказался одним из наиболее значимых генов в этом процессе.