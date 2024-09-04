В ВОЗ заявили, что излучение смартфонов не вызывает рак мозга

Группа ученых подготовила доклад по заказу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в котором утверждается, что смартфоны и вообще мобильные телефоны не являются причиной рака мозга. К такому заключению они пришли после изучения свыше 5000 исследований по этой теме, из которых отобрали 64 наиболее строгих в научном плане.

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Ведущий исследователь Кен Карипидис отметил, что статистика количества опухолей мозга никак не изменилась, несмотря на стремительное распространение всевозможных смартфонов среди жителей планеты. Ученый предположил, что люди просто путают радиоволны, которые излучают смартфоны, с радиоактивным излучением.

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