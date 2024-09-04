Ученые опровергли одну из ведущих теорий о причинах развития аутизма

Американские ученые из Университета штата Айова опровергли одну из преобладающих теорий, согласно которой расстройства аутистического спектра (РАС) обусловлены нарушениями в миндалевидном теле мозга. Исследование опубликовано в научном издании American Journal of Psychiatry (AJP).

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Миндалевидное тело — небольшая структура, которая играет ключевую роль в обработке эмоций и социальных сигналов.

Расстройства аутистического спектра характеризуются выраженным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения, а также ограниченными интересами и склонностью к повторяющимся действиям.

В новом исследовании команда проанализировала МРТ-снимки головного мозга 488 человек, у 212 из которых диагностировали РАС.

Специалисты сосредоточились на нейронных связях в миндалевидном теле в периоды, когда участники находились в состоянии покоя.

Результаты показали, что средняя вариация связей в органе оказалась почти одинаковой у людей с аутизмом и без него. Это оказалось справедливо как при рассмотрении миндалевидного тела в целом, так и при изучении его отдельных областей.

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