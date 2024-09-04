Создан автономный напальчник для анализа пота

Специалисты Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) спроектировали умный напальчник для сбора медицинских показателей. Исследование опубликовано в журнале Nature Electronics.

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Инженеры разработали медицинский гаджет, предназначенный для постоянного сбора данных на основе пота пациента. По словам ученых, они расположили его на кончике пальца, так как железы в этом месте генерируют до 1000 раз больше пота, чем железы в некоторых других участках человеческого тела.

Умный напальчник не нуждается во внешнем аккумуляторе. Устройство имеет элементы на основе хлорида серебра и цинка, который с помощью химической реакции извлекают из пота энергию. Сам девайс создан из полимерного материала, благодаря которому его можно носить, не стесняя движений конечностей.

Напальчник оснащен небольшим чипом, который собирает данные и через Bluetooth отправляет их на компьютер или смартфон врача.

«Это система автоматического мониторинга здоровья создана буквально на кончиках ваших пальцев», — отметил соавтор исследования Шичао Дин.

В ходе испытаний пациент использовал устройство для отслеживания уровня глюкозы, лактата и витамина C. По словам соавтора исследования Тамогны Саха, напальчник можно настроить в соответствии с потребностями пользователя.

В начале июля специалисты медицинской школы Кека Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе (США) рассказали о разработке умной повязки для лечения хронических ран. Свое изобретение ученые назвали «новым видом кибер-кожи».