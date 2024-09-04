Ученые объяснили, как брак влияет на скорость старения у мужчин и женщин

Учёные из Канады обнаружили, что семейное положение влияет на процесс старения, причём существенно — женатых мужчин. Научная статья опубликована в журнале International Social Work.

© Чемпионат.com

В исследовании приняли участие 7 тыс. канадцев среднего и старшего возраста. Анализ показал, что у женатых мужчин по сравнению с холостяками в два раза чаще наблюдаются признаки здорового старения — жизни без хронических заболеваний и других проблем со здоровьем.

Среди женщин ситуация выглядит иначе: те, кто никогда не был замужем, имеют в два раза больше шансов на «оптимальное» старение, чем замужние женщины, которые овдовели или развелись в ходе исследования.

Учёные определили «оптимальное» старение как отсутствие серьёзных физических, когнитивных или эмоциональных проблем, а также высокий уровень самооценки счастья и хорошее состояние здоровья.