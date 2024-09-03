Ученые назвали продукт, свойства которого снижают давление

Специалисты рассмотрели существующие научные данные о роли чеснока в эффективном снижении артериального давления.

Исследования показали, что в чесноке содержатся полезные эффекты серосодержащих соединений, в частности аллиина, который составляет около 2,3% свежих чесночных головок.

А такие соединения, как S-аллилмеркаптоцистеин, S-аллилцистеин, аллилметилсульфид и аллилмеркаптан, также содержащиеся в чесноке, обладают противораковыми свойствами. В составе этого продукта есть и такие полезные вещества, как терпеноиды, флавоноиды, стероиды и сапонины.

В результате исследований ученые также выяснили, что аллицин предотвращает гибель клеток, повышает уровень "хорошего" холестерина, уменьшает увеличение сердечной мышцы, снижает высокий уровень сахара в крови и кровяное давление.