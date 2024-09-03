Найдена связь между нарушением сна и ранним семяизвержением у мужчин

Ученые из Аньхойского Медицинского университета в Шанхае установили, что у мужчин с приобретенной преждевременной эякуляцией нарушена латентность сна - им в среднем требуется больше времени для засыпания. Результаты исследования опубликованы в The Journal of Sexual Medicine (JSM).

© Газета.Ru

Преждевременная эякуляция (раннее семяизвержение) — самое частое сексуальное расстройство у мужчин, характеризуется неспособностью поддерживать достаточную для удовлетворения полового партнера продолжительность полового акта. Причины такого расстройства сложны и разнообразны. Они могут включать как психологические, так и биологические факторы.

В исследовании приняли участие 215 мужчин с различными типами преждевременной эякуляции (ПЭ) и здоровые добровольцы. Участники с ПЭ были разделены на группы в соответствии с четырьмя типами этого сексуального расстройства: пожизненным (LPE), приобретенным (APE), переменным (VPE) и субъективным (SPE). Отмечается, что при SPE-типе время эякуляции входит в рамки нормы, но не устраивает пациента.

Ученые определили качество сна испытуемых с помощью индекса Питтсбурга и специальных носимых устройств, а также собрали информацию о состоянии психического здоровья мужчин. Результаты показали, что среди пациентов с приобретенной преждевременной эякуляцией была повышена распространенность эректильной дисфункции, тревоги и депрессии.

Также было установлено, что при APE у мужчин чаще наблюдалось нарушение латентной фазы сна. Ученые объяснили, что испытуемым из этой группы требовалось больше времени для засыпания, чем здоровым добровольцам и мужчинам с пожизненной преждевременной эякуляцией. Кроме того, приобретенная преждевременная эякуляция часто сопровождалась значительным сокращением фазы быстрых движений глаз. Это фаза сна, характеризующаяся повышенной активностью головного мозга.