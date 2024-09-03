Специалисты выяснили, полезно ли высыпаться на выходных за всю неделю

Люди, которые «навёрстывают» потерянный сон в выходные дни, имеют значительно меньший риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом, ссылаясь на выводы учёных, пишет MedicalXpress.

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В исследовании приняли участие 90 903 человека из масштабного проекта UK Biobank. Добровольцев разделили на четыре группы по количеству компенсированного сна. У тех, кто спал в выходные больше всего, вероятность развития сердечных заболеваний была на 19% меньше по сравнению с тем, кто уделял сну наименьшее количество часов.

Компенсаторный сон в выходные дни может быть полезной стратегией для снижения риска подобных заболеваний. Особенно это касается тех, кто регулярно сталкивается с недосыпанием в течение рабочей недели.

Американские учёные доказали, что политические взгляды влияют на качество сна.