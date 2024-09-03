Ученые создали стволовые клетки крови, похожие на человеческие

Ученые из Мельбурна сделали прорыв в создании стволовых клеток крови, которые в точности имитируют клетки в человеческом организме. Работа опубликованная в журнале Nature Biotechnology, преодолела значительный барьер в производстве клеток, способных образовывать красные и белые кровяные клетки и тромбоциты.

Команда продемонстрировала, что можно создавать стволовые клетки, которые можно использовать для трансплантации и лечения заболеваний, таких как лейкемия и недостаточность костного мозга. В исследовании использовались иммунодефицитные мыши, которым были пересажены лабораторные стволовые клетки, что показало их функциональность и сравнимость с клетками, полученными из пуповинной крови.

Разработка персонализированных стволовых клеток может существенно улучшить лечение детей с проблемами крови и устранить дефицит донорских клеток. В ближайшие пять лет планируется проведение клинических испытаний на безопасность этих клеток для человека.