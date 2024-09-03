Эксперты сравнили полезность газированной и негазированной воды

Газированная и негазированная вода одинаково эффективны для гидратации организма. Однако первая в некоторых случаях может ухудшить работу мочевыделительной и пищеварительной системы. Об этом изданию The Conversation рассказали сотрудники медицинского факультета и исследователи из Университета Бонда (Австралия).

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Ученые объяснили, что, когда дело доходит до поддержания водного баланса, негазированная и газированная вода одинаково полезны. Кроме того, не существует доказательств тому, что газированная вода повреждает кости или зубы. Из-за повышенной кислотности газированная вода действительно может смягчить зубную эмаль, однако такой эффект при употреблении напитков с высоким содержанием сахара и соков из цитрусовых более выражен.

По словам исследователей, иногда газированная вода может стать причиной расстройства желудка. Это связано с накоплением газов, которые могут вызывать вздутие живота, спазмы и дискомфорт. У людей с гиперактивным мочевым пузырем повышенная кислотность такой воды также может ухудшить работу мочевыделительной системы.

Тем не менее, организму здорового человека газированная вода не нанесет вреда. Также ученые убеждены, что не стоит бояться запивать пищу. Вода не разбавляет желудочный сок и не мешает процессам пищеварения.