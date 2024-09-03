Ученые установили, как опухоли поддерживают свою жизнедеятельность

Science: белок p62 помогает опухоли поддерживать свои жизненные процессы
Международный научный коллектив под руководством Европейского института онкологии установил, что белок p62 поддерживает жизненно важные процессы жизнедеятельности опухолевой клетки, включая метастазирование. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.
Ученые объяснили, что большинству раковых клеток свойственна хромосомная нестабильность, которая проявляется в частых ошибках во время клеточного деления. Это приводит к "хаосу", способствующему бесконечному самовоспроизведению и устойчивости раковых клеток к внешним воздействиям.
Одним из последствий хромосомной нестабильности является образование микроядер — аномальных структур, находящихся за пределами основного ядра клетки. Они нарушают хромосомную регуляцию и усиливают клеточный хаос.
Оболочка микроядер часто оказывается хрупкой, что делает ДНК подверженной повреждениям и создает условия для дальнейшего опухолевого роста. В ходе нового исследования ученые обнаружили, что особый белок p62, ранее не ассоциировавшийся с хромосомной нестабильностью, активно участвует в этом процессе.
Исследователи установили, что р62 подавляет действие "восстановителей" ядерной оболочки микроядра. Последнее, оставшись беззащитным, разрушается, оставляя содержащиеся в нем хромосомы в состоянии хаоса. Этот процесс усиливает хромосомную нестабильность, которая помогает опухолевым клеткам становиться сильнее, расти, сопротивляться лечению и мигрировать внутри организма.
По словам ученых, это открытие имеет подтверждение в клинической практике. Как показывают анализы, у людей с опухолями, характеризующимися хромосомной нестабильностью и высоким уровнем р62, худшие медицинские прогнозы.