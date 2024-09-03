В России научились определять депрессию по пульсу

Специалисты Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) и Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН научились определять признаки депрессии и тревожного расстройства по пульсу. Новый подход позволит предотвращать развитие заболеваний за счет ранней диагностики, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Авторы выяснили, что умственная нагрузка изменяет сердечный ритм у людей со склонностью к таким заболеваниям. Эту особенность можно отследить с помощью пульсоксиметра или умных часов.

"Анализ данных показал, что чем выше уровень тревоги или депрессии у человека, тем более значительные изменения наблюдаются в частоте сердечных сокращений, особенно при выполнении сложных задач. <…> Ранняя персонализированная и неинвазивная диагностика депрессивных и тревожных расстройств через анализ сердечного ритма может кардинально изменить подходы к лечению и профилактике психологических заболеваний в будущем", - уточнили в НИУ ВШЭ.

В экспериментах ученых приняли участие 90 человек в возрасте 18-45 лет, у которых ранее отмечались эпизоды тревоги и депрессии. Они выполняли задания на память и внимание, сложность которых постепенно возрастала. Сердечный ритм у участников регистрировался с помощью электрокардиограммы. Исследователи также анализировали работу сердца по изменениям объема крови в периферических сосудах (фотоплетизмографии, ФПГ). Именно этот подход используется в таких носимых устройствах как умные часы.

"Когда человек сталкивается со сложной задачей, он испытывает стресс. Он может допускать ошибки, это нормально и не зависит от психического здоровья. Однако на переломном моменте сложности, когда с задачей еще можно справиться, но объем внимания уже на максимуме, у людей с признаками ментальных расстройств средний пульс учащается, и мы видим более яркую, акцентированную картину изменений сердечного ритма", - пояснила Евгения Альшанская, младший научный сотрудник Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Изменение частоты пульса в ответ на возрастающую когнитивную нагрузку может служить ранним биомаркером тревожных и депрессивных расстройств, считают ученые. Полученные результаты также могут ускорить разработку новых алгоритмов для носимых устройств и мобильных приложений, способных анализировать психологическое состояние пользователя в режиме реального времени. Выводы авторов опубликованы в журнале Frontiers in Psychiatry. Исследование выполнено в рамках стратегического проекта "Приоритет-2030: устойчивость человека в меняющемся мире".