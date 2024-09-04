Четыре научных прорыва, связанные со снами

На протяжении всей истории люди размышляли, есть ли у снов какая-то цель. На этот вопрос специалисты пытаются ответить и в наши дни.

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Осознанные сны

В 2021 году в ходе одного международного исследования выяснилось, что двусторонняя связь между осознанным сновидцем и исследователем в лаборатории возможна. Другое исследование в 2024 году было построено на этом же. Людей во время осознанного сновидения обучали управлять виртуальным автомобилем. Однако до сих пор непонятно, как такая технология может использоваться в повседневной жизни. Результаты при этом показывают, что некоторые люди могут с некоторой практикой принимать решения во сне и сообщать о них внешнему миру.

Почему мы видим сны?

Исследователь сна и сновидений Марк Благроув из Университета Суонси считает, что сны нужны для социального обмена и развились у людей для повышения эмоционального интеллекта и эмпатии. Кроме того, в июне 2024 года на ежегодной конференции Международной ассоциации по изучению сновидений (IASD) обсуждалась теория, согласно которой сны готовят нас к когнитивным действиям обычной бодрствующей жизни.

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Выводы из серии длинных снов

На конференции IASD выступил Михаэль Шредль из Университета Мангейма в Германии с анализом более 12 000 своих снов. Их закономерности в целом подтверждают гипотезу о том, что наши сны влияют события и проблемы, происходящие в жизни наяву.

Воспоминания о сне

Некоторые из нас запоминают сны лучше, чем другие. Долгое время исследователи пытались определить причины и механизмы этой разницы. Считается, что один из факторов более частого запоминания снов — это положительное отношение человека к сновидениям. Также это навык, который можно развить. В этом поможет ведение журнала сновидений.

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