Ученые выяснили, какая еда всего за месяц уносит здоровье

Исследователи проанализировали питание двух групп добровольцев и пришли к выводу, что есть пища, регулярное употребление которой вызывает в организме опасные изменения меньше, чем за месяц.

Как заявили ученые из Оксфордского университета, новая работа показала, что увеличить риск развития заболеваний сердца и сосудов могут различные круассаны, печенье или другие продукты, богатые насыщенными жирами - достаточно порции в день.

Добровольцев разделили на две группы. Люди из первой группы на протяжении нескольких недель позволяли себе продукты - различные десерты - с насыщенными жирами. Участники исследования из второй группы получали жиры, в основном, из рыбы, орехов, оливкового масла.

Как передает Pronews.gr, у тех, кто ел продукты с наиболее высокой степенью переработки и высоким содержанием насыщенных жиров, наблюдалось явное ухудшение ключевых показателей здоровья, фиксировались изменения в крови.

В целом они были связаны с более высоким риском сердечно-сосудистых и метаболических проблем. Так, ухудшились показатели общего и "плохого" холестерина (в среднем, на 10%), вырос процент жира в печени.

Употреблявшие полиненасыщенные жиры наоборот продемонстрировали снижение общего уровня холестерина и холестерина ЛПНП на 10%.

Ведущий исследователь Никола Срник отметил, что "для здоровья сердца важнее тип жира, который мы едим, чем его количество".