Российские учёные увеличили прочность лёгкого бетона

Учёные ПНИПУ придумали, как укрепить лёгкий бетон, сделав его более устойчивым к температурным изменениям

Лёгкий бетон становится всё более популярным, особенно как альтернатива традиционным материалам. Это связано с его способностью уменьшать вес конструкций, что важно для крупных зданий и мостов. Проблема в том, что обычный бетон теряет прочность при температурах выше 200°C, что может быть критичным в строительстве. Учёные Пермского Политеха предлагают решение: армировать лёгкий бетон стальными волокнами и нанокремнеземом, чтобы повысить его прочность и термостойкость.

Исследования показали, что добавление стальных волокон и нанокремнезема в бетон улучшает его физико-механические свойства. Эксперименты с 36 образцами бетона, подвергнутыми высоким температурам, продемонстрировали, что комбинация из 1% стальных волокон и 3% нанокремнезема значительно увеличивает прочность бетона. По сравнению с контрольными образцами, прочность на сжатие возросла на 41%, также улучшилась прочность на растяжение и снижался износ материала.

Профессор Александр Сиянов из ПНИПУ подчеркнул, что эти результаты крайне важны для проектирования высотных зданий и мостов, где прочность и устойчивость к высоким температурам имеют критическое значение. Эти инновации могут помочь в создании более надёжных и долговечных конструкций, что особенно важно в условиях увеличенных нагрузок и экстремальных температур.