Ученые назвали заболевание, повышающее риск инсульта у женщин

Ученые из Копенгагенского университета в Дании установили, что у женщин с эндометриозом вероятность инсульта повышена на 20%, а острого инфаркта миокарда — на 35%. Результаты исследования представлены на конгрессе Европейского общества кардиологов (ESC).

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В исследовании приняли участие 60 508 женщин с эндометриозом, диагностированным в период между 1977 и 2021 годами, и 242 032 здоровых участницы. Эндометриоз — это хроническое заболевание женской репродуктивной системы, характеризующееся прорастанием ткани слизистой оболочки полости матки (эндометрия) за ее пределы. Болезнь приводит к воспалению и образованию рубцовой ткани в области таза и иногда в других анатомических областях.

Средний возраст добровольцев составил 37,3 года. Ученые отслеживали изменения в состоянии их сердечно-сосудистого здоровья в течение 16 лет (в некоторых случаях наблюдение длилось 45 лет).

Было обнаружено, что у женщин с эндометриозом риск ишемического инсульта был повышен на 20%. Также выяснилось, что это заболевание способствует повышению вероятности острого инфаркта миокарда на 35%. Более того, у женщин с эндометриозом чаще диагностировали аритмии и сердечную недостаточность по сравнению со здоровыми участницами.

Ученые предположили, что эндометриоз и сердечно-сосудистые заболевания могут иметь общие пути развития. Лекарства, используемые для терапии этого заболевания, также могут оказывать нежелательное влияние на состояние здоровья.