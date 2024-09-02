Какой продукт может помочь женщинам сохранить ясный ум в старости

Существует вероятность, что употребление в пищу яиц помогает сохранять высокий уровень интеллекта в пожилом возрасте. К такому предположению пришли ученые из Калифорнийского университета.

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Исследование было проведено по результатам сопоставления данных о 357 мужчинах и 533 женщинах, прошедших тесты на память, внимание, гибкость ума, беглость речи и другие показатели интеллекта. По итогу выяснилось, что у женщин, регулярно употреблявших в пищу яйца, показатель беглости речи был выше, чем у остальных.

При этом все остальные характеристики умственной активности никак не улучшались, но и не ухудшались, пишет «Nutritional Neuroscience».

Яйца содержат очень много важных для здоровья питательных веществ. Однако многие считают, что этот продукт негативно влияет на уровень холестерина в организме. Клинический нутрициолог Алена Вавилова рассказала, кому не стоит есть яйца.

Повышенный уровень холестерина приводит к самым неприятным последствиям. Питание напрямую связано с опасным сосудистым заболеванием — атеросклерозом. Врачи назвали продукты, которые помогают снижать уровень плохого холестерина в крови.

Также ученые рассказали, какие продукты в рационе помогут укрепить сосуды и увеличить продолжительность жизни.