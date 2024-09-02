Ученый утверждает, что человека возможно воскресить

Ученый утверждает, что мозг остается жизнеспособным для восстановления в течение нескольких часов, а в некоторых случаях – и дней после наступления клинической смерти. В подтверждение своей теории он приводит данные исследований, показывающие, что клетки мозга сохраняют свою функциональность даже через 48 часов после извлечения из тела. Особенно впечатляющим является эксперимент Йельского университета, в котором ученым удалось восстановить функции мозга свиньи спустя 14 часов после ее смерти. Парния также ссылается на случаи успешной реанимации людей после продолжительной остановки сердца.

По мнению ученого, в будущем технологии позволят регулярно возвращать к жизни людей, которые сегодня считались бы умершими. Однако он признает, что столь радикальные изменения в медицине не произойдут в ближайшее время. Парния подчеркивает, что речь идет не о повсеместном возвращении умерших к жизни, а о спасении людей, внезапно скончавшихся в молодом возрасте и без серьезных проблем со здоровьем.

На данный момент наиболее эффективным методом оживления остается искусственное дыхание, изобретенное в 1959 году, однако его успешность составляет всего около 10%. Таким образом, хотя исследования в этой области продвигаются, до достижения значительного прорыва в борьбе со смертью на регулярной основе потребуется еще много времени и научных открытий.

Ранее священник Храма святителя Петра митрополита Московского Николай Савченко предположил, что означает опыт клинической смерти.

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