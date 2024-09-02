Может ли алкоголь быть «сывороткой правды»

Американские ученые из Национального института изучения злоупотребления алкоголем и алкоголизма пришли к выводу, что спиртное не делает людей более честными и откровенными вопреки устойчивому стереотипу. Об этом сообщает портал Live Science.

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Специалисты проанализировали предыдущие исследования, изучавшие воздействие алкоголя на поведение человека. Как подтвердили эксперименты, употребление горячительных напитков способствует экстраверсии — более активному и непринужденному социальному поведению.

Эти эффекты обусловлены способностью алкоголя вызывать расторможенность, что означает, что человек с большей вероятностью будет действовать по своим импульсам. Это происходит потому, что алкоголь подавляет сигналы в префронтальной коре, области мозга, которая регулирует поведение и контролирует эмоциональные порывы.

Более того, алкоголь также подавляет миндалевидное тело, структуру, расположенную глубоко в мозге и известную тем, что она вызывает чувство страха и тревоги. Когда человек трезв, миндалевидное тело обычно посылает предупреждающие сигналы, которые могут помешать человеку сказать или сделать что-то, что может привести к неловкой ситуации.

Несмотря на известные эффекты, ученые не нашли доказательств, что спиртное заставляет людей говорить правду, если они этого не хотят. Однако алкоголь делает людей более разговорчивыми и склонными к эмоциональным высказываниям, которые легко принять за прилив откровенности.