Ученые развеяли миф о пользе популярных добавок для суставов

Пищевые добавки с глюкозамином и хондроитином обладают сомнительной эффективностью при лечении остеоартрита. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылками на исследования ученых из Американской академии хирургов-ортопедов и ряда ведущих европейских и австралийских университетов.

© Газета.Ru

Такие добавки часто принимают комплексно для устранения боли в суставах, вызванной остеоартритом. Считается, что их совместное применение восстанавливает ключевой компонент хряща, который при артрите со временем изнашивается.

Исследования показали, что прием глюкозамина и хондроитина действительно оказывает сильный эффект плацебо и, в некоторых случаях, помогает избавиться от боли. Тем не менее, клиническая эффективность таких добавок не была подтверждена. Результаты эксперимента с участием 222 добровольцев показали, что глюкозамин был не лучше плацебо с точки зрения ослабления боли, а также улучшения функции и структуры тазобедренного сустава.

В ходе обзора нескольких других исследований стало ясно, что применение глюкозамина при остеоартрите височно-нижнечелюстного сустава в течение трех месяцев частично помогло пациентам избавиться от трудностей при открывании рта. Однако ученые не исключили, что в некоторых научных работах могла присутствовать предвзятость, затрудняющая конечный анализ результатов.

Еще одно исследование показало, что хондроитин может улучшать суставную функцию при остеоартрите кисти. Однако в целом, по словам ученых, различные эксперименты дали противоречивые результаты.