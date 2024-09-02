Российские ученые многократно улучшили анализ мочи

Российские исследователи в составе международной группы разработали метод одновременного обнаружения основных аминокислот в моче, который в 50 раз чувствительнее и более чем в пять раз дешевле широко используемого в лабораториях метода с использованием дансилхлорида. Об этом сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).

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В основе нового метода лежит использование фталилглицилхлорида, который способен взаимодействовать сразу с несколькими аминокислотами и аминами, в то время как другие реагенты связывают только какое-то одно вещество.

"По отдельным аминокислотам (например, аргинину, гистидину, цистину и глицину) чувствительность нового метода оказалась выше, чем у широко применяющегося в лабораториях метода с использованием дансилхлорида в 50 раз", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что реагент в 5-7 раз дешевле, чем наиболее часто используемые при аналогичных анализах вещества, а его использование не только повышает чувствительность анализа, но и увеличивает время хранения.

"Если сами аминокислоты в моче желательно исследовать лишь в первые 8-10 часов с момента подготовки пробы, поскольку эти молекулы быстро разрушаются, то соединения аминокислот с фталилглицилхлоридом можно хранить в течение 48 часов, и анализ не теряет точности", - говорится в сообщении.

По словам руководителя проекта Азамата Темердашева, планируется расширить метод и определять амины и аминокислоты в крови.

"Кроме того, мы бы хотели расширить методику, использовав другие реагенты, и попробовать с их помощью облегчить анализ на стероидные гормоны. Так как реагент, который мы планируем применять, будет действовать не выборочно и соединяться сразу со всеми интересующими нас веществами, это позволит увеличить доступность подобного вида исследований".

В исследовании, проведенном при поддержке РНФ, принимали участие специалисты Кубанского государственного университета (Краснодар), Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (Москва), биофармацевтической компании CanAm bioresearch (Канада), Уханьского текстильного университета (Китай) и научно-производственной биотехнологической компании "Альгимед техно" (Беларусь).