Чем опасен дефицит селена и других нутриентов в организме

Чем опасен дефицит селена в организме
В Гарвардском университете провели глобальное исследование о полноценности пищевого рациона, проанализировав данные разных стран. Выяснилось, что большинство людей питаются несбалансированно: теми или иными дефицитами витаминов и микроэлементов страдает 70% населения Земли. Результат исследования опубликован в авторитетном журнале The Lancet.
Нутриенты - различные биологически активные вещества, получаемые нами с ежедневным рационом, играют важную роль в поддержании здоровья.
"Например, дефицит витамина А грозит слепотой. Недостаток йода и фолиевой кислоты повышает риски серьезных проблем при беременности, вплоть до мертворождений. Железодефицит связан с анемией и т.д.", - комментирует результаты исследования врач-эндокринолог клиники МГУ, доктор медицинских наук Зухра Павлова в своем Telegram-канале.
Чего людям не хватает больше всего?
- Йод. От его недостатка страдают 5,1 млрд человек (68% населения Земли).
- Витамин Е. Цифры примерно такие же, как в случае с йодом.
- Кальций. Дефицит наблюдается у 5 млрд человек (66% населения Земли).
- Железо. Его не хватает примерно 4,9 млрд человек (65% населения планеты).
Как не раз отмечал главный диетолог России, научный руководитель Института питания и биотехнологии, академик РАН Александр Тутельян, многие люди страдают сразу несколькими дефицитами, и это, конечно, отражается на их здоровье.
"Интересны гендерные различия по уровню дефицита микроэлементов. У женщин распространенность недостаточного потребления йода, витамина В12, железа и селена была неизменно выше, чем среди мужчин той же возрастной группы, живущих в той же стране. У мужчин при тех же условиях были более распространены дефициты магния, витамина В6, витамина С, витамина А и цинка", - отмечает Зухра Павлова.
О том, что россияне страдают от дефицита витамина Д и йода, знают многие. Гарвардское исследование выявило еще одну проблему: недостаток селена.
"Россия, Монголия и Казахстан отличились распространенностью недостаточного потребления селена. Этот антиоксидант играет значимую роль в поддержании работы сердца, сосудов и тканей, в синтезе гормонов. Селена много, например, в бразильском орехе, рыбе лососевых пород, гречке, семенах чиа", - комментирует доктор Павлова.
Что же делать?
Совет простой: нужно сбалансировать и максимально разнообразить ежедневную еду.
"Если в вашем рационе в должном объеме присутствуют жиры, белки и углеводы, а блюда на столе разнообразны и часто обновляются, то в большинстве случаев проблем с микроэлементами не будет. Если же нехватка все же имеется - иногда это происходит из-за независящих от питания причин - то обязательно стоит пропить назначенные врачом курсы витаминов. Ешьте рыбу, мясо и овощи. Используйте в качестве гарнира не только рис, гречку и макароны, но и булгур, кукурузу, кускус и т.д. Не бойтесь пробовать новое, если оно еще и полезное", - заключила Зухра Павлова.