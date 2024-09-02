Чем опасен дефицит селена и других нутриентов в организме

В Гарвардском университете провели глобальное исследование о полноценности пищевого рациона, проанализировав данные разных стран. Выяснилось, что большинство людей питаются несбалансированно: теми или иными дефицитами витаминов и микроэлементов страдает 70% населения Земли. Результат исследования опубликован в авторитетном журнале The Lancet.

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Нутриенты - различные биологически активные вещества, получаемые нами с ежедневным рационом, играют важную роль в поддержании здоровья.

"Например, дефицит витамина А грозит слепотой. Недостаток йода и фолиевой кислоты повышает риски серьезных проблем при беременности, вплоть до мертворождений. Железодефицит связан с анемией и т.д.", - комментирует результаты исследования врач-эндокринолог клиники МГУ, доктор медицинских наук Зухра Павлова в своем Telegram-канале.

Чего людям не хватает больше всего?

Йод. От его недостатка страдают 5,1 млрд человек (68% населения Земли). Витамин Е. Цифры примерно такие же, как в случае с йодом. Кальций. Дефицит наблюдается у 5 млрд человек (66% населения Земли). Железо. Его не хватает примерно 4,9 млрд человек (65% населения планеты).

Как не раз отмечал главный диетолог России, научный руководитель Института питания и биотехнологии, академик РАН Александр Тутельян, многие люди страдают сразу несколькими дефицитами, и это, конечно, отражается на их здоровье.

"Интересны гендерные различия по уровню дефицита микроэлементов. У женщин распространенность недостаточного потребления йода, витамина В12, железа и селена была неизменно выше, чем среди мужчин той же возрастной группы, живущих в той же стране. У мужчин при тех же условиях были более распространены дефициты магния, витамина В6, витамина С, витамина А и цинка", - отмечает Зухра Павлова.

О том, что россияне страдают от дефицита витамина Д и йода, знают многие. Гарвардское исследование выявило еще одну проблему: недостаток селена.

"Россия, Монголия и Казахстан отличились распространенностью недостаточного потребления селена. Этот антиоксидант играет значимую роль в поддержании работы сердца, сосудов и тканей, в синтезе гормонов. Селена много, например, в бразильском орехе, рыбе лососевых пород, гречке, семенах чиа", - комментирует доктор Павлова.

Что же делать?

Совет простой: нужно сбалансировать и максимально разнообразить ежедневную еду.