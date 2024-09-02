Эксперты рассказали о пользе «голубого пространства» для здоровья

Многие современные люди признаются, что живут в состоянии стресса. Если попросить их сесть, расслабиться, закрыть глаза и представить какую-нибудь «райскую картинку», в большинстве случаев в ней будет море, плеск волн, горное озеро – вода. К «голубым пространствам» человек стремится и во время отдыха, отпуска. Есть мнение, что человек интуитивно тянется к тому, что приносит ему пользу.

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Ученые подтверждают: даже одна мысль о «райском местечке» с морем, озером или водопадом может повлиять на состояние: стабилизировать эмоции и снизить частоту сердечных сокращений, например. Исследователи упоминают программу «Голубое здоровье», которая реализуется сегодня в ряде стран с целью узнать и доказать пользу «голубых пространств» для человека, –рассказывает medicalxpress.

В одном из ранних исследований, используя данные 40 миллионов взрослых в Англии, ученые заключили, что люди, живущие ближе к морю, сообщают о более хорошем здоровье при учете всех остальных факторов – возраста, дохода, образования и пр.

В последующем исследовании, которое длилось десять лет и включало данные 15 000 человек, которые переехали ближе к морю, сообщалось, что люди говорили об уменьшении психических расстройств в годы, когда они жили в пределах 5 км от моря. В других исследованиях были аналогичные выводы по проживанию вблизи рек, озер, каналов и других водоемов.

Объяснение пользы «голубых пространств» есть. Например, большая физическая активность людей, проживающих рядом с водоемом – они сохраняют большую активность. Созерцание воды, прибрежные звуки влияют на психическое здоровье – усиливают позитивные эмоции. Лабораторные эксперименты доказывают, что пребывание в «голубых пространствах» связано с более низкими показателями стресса, такими как частота сердечных сокращений и потоотделение.

В стоматологической клинике проводилось исследование, показавшее, что пациенты, гуляющие по виртуальному пляжу во время лечения, сообщали о меньшей боли – как сразу после процедуры, так и через неделю после нее, по сравнению с теми, кто гулял по приятной городской обстановке. Люди в опросе ссылались и на значимость динамических изменений в «голубых пространствах», таких как закат и восход солнца.