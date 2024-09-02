Получены квантовые точки, которые могут применяться при лечении рака

Ученые из Саратова и Шанхая получили нетоксичные квантовые точки, которые могут применяться для лечения раковых опухолей препаратами. Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования РФ.

"Команда ученых из Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского (СГУ) и Университета Фудань в Шанхае получила нетоксичные квантовые точки, которые могут применяться в качестве флюоресцентной метки для визуализации ткани. У этих точек крайне малый размер, поэтому они могут проникать в клетки и окрашивать их части в разные цвета, что позволяет проводить мониторинг и потенциальное лечение раковых опухолей", - говорится в сообщении.

По словам ученых, созданные в рамках программы "Приоритет-2030" квантовые точки не содержат тяжелых металлов. Они дают возможность зондировать и доставлять лекарственные средства.

"Их синтез позволяет получить сразу несколько размеров кристаллов с разным цветом флюоресценции. С размером наночастиц меняется и скорость проникновения в клетки, и ЗD-структура клеток, которые используются в качестве модели для исследования проникновения зондов и лекарств в опухоли. Таким образом можно изучать влияние размера точек на скорость распространения объектов", - пояснили представители кафедры общей и неорганической химии СГУ.

Вклад в развитие медицины

Как отметили в Минобрнауки РФ, мониторинг распределения лекарственных средств через создание точек с разным свечением в зависимости от их размера играет большую роль в развитии современной медицины. По нему можно определить эффективный подход к лечению раковых заболеваний. Создание нетоксичной точки позволит не только проследить это распределение, но и использовать поверхность квантовой точки в качестве носителя препарата, пояснили в ведомстве.

"Мы показали влияние размера квантовых точек на проникновение в клеточный сфероид. Возможность получить несколько размеров квантовых точек позволяет изучить как токсический эффект, который может от этого зависеть, так и скорость проникновения в условиях имитирующих здоровые и раковые ткани в организме. В соответствии с размером точки меняется и цвет ее флюоресценции, что значительно упрощает контроль", - приводятся слова научного сотрудника университета Фудань Анатолия Абалымова.

По информации министерства, чтобы разделить квантовые точки по размеру, исследователи использовали водный синтез наночастиц в водных растворах и фракционирование. Состав и морфологию квантовой точки изучали с помощью просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. Для формирования тканевых сфероидов ученые задействовали сфероидные микропланшеты, а для анализа проникновения квантовых точек и цитотоксичности - конфокальную микроскопию и проточную цитометрию.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского, проект поддержан грантом Российского научного фонда и программой стипендий Шанхая "Супер постдок". Работа выполнена сотрудниками молодежного исследовательского офиса, созданного в рамках программы "Приоритет-2030".