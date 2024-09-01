Найден еще один способ справиться с мигренями

Пульсирующая боль при мигрени может сильно ухудшить качество жизни человека. Однако учёные обнаружили, что новый препарат избавляет от симптомов заболевания ещё до начала приступа.

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Недавно препарат уброгепант был одобрен в США. Он также уже доступен в Великобритании.

В рамках нового исследования, финансируемого компанией AbbVie, производителем уброгепанта, специалисты выяснили, что приём этого лекарства при первых признаках мигрени предотвращает начало приступа боли. Это поможет людям, которые могут определить приближение приступа по таким симптомам, как повышенная чувствительность к свету и звуку, усталость, боль или скованность в шее и головокружение.

Работает препарат следующим образом. Уброгепант ингибирует белок CGRP, который играет главную роль в процессе возникновения мигрени в мозге.

Команда учёных для проведения испытаний набрала 518 человек, страдающих мигренями не менее года. У них у всех было от двух до восьми приступов мигрени в месяц.

Оказалось, что уже спустя два часа после приёма таблетки уброгепанта перед приступом мигрени люди на 73% чаще сообщали, что способны нормально функционировать по сравнению с теми, кто пил плацебо.

Через сутки 65% тех, кто принимал лекарство, сказали, что их мигрень не ограничивала или ограничивала лишь немного. Точно так же из тех, кто получал плацебо, себя чувствовали 48% участников.

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