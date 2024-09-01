Ученые нашли источник новых артерий в сердце

Анализ геномов отдельных клеток помог ученым найти клетки, которые отвечают за производство новых артерий в сердце. Нацеленные на эти клетки лекарства могут улучшить лечение пациентов после инфаркта. Результаты опубликованы в журнале Circulation Research.

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Инфаркт или инсульт могут привести к потере ткани в сердечной мышце. В результате кровоснабжение сердца уменьшается, а его работа ухудшается. Некоторые ткани заживают самостоятельно, и в них образуются новые кровеносные сосуды. Но этого обычно недостаточно для полного восстановления кровоснабжения. Ускорить этот процесс ученым до сих пор не удалось из-за отсутствия понимания механизмов образования новых артерий.

В новой работе ученые проанализировали геномы сердечных клеток, взятых у мышей на разных стадиях развития. Они нашли группу клеток-предшественниц клеток артерий. Их исследование показало, что для роста новых сосудов необходимы механические сигналы от окружающей среды. Они задают направление растущим сосудам.

Важно, чтобы эти клетки получили нужные сигналы еще до того, как они соприкоснутся с кровью. До этого считалось, что именно ток крови определяет направление роста сосудов. Также ученые выяснили, что механизм образования артерий в эмбриональной ткани человека примерно такой же, как у переживших инфаркт мышей.