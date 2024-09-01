Ученые рассказали, есть ли жизнь после смерти

Ранее считалось, что мыслительная деятельность человека активна в течение 30 секунд после остановки сердца. Но результаты нового исследования говорят о том, что сознание человека активно в течение трех минут после смерти.

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К таким выводам ученые пришли, обработав данные 2000 респондентов, переживших клиническую смерть. 40% участников опроса поделились воспоминаниями о промежутке времени, когда их сердечная мышца не работала. Это позволило предположить, что человек остается в сознании даже в такой критический момент.

Этот феномен еще предстоит изучить. У науки пока нет ответа на вопрос, какие механизмы поддерживают мыслительную деятельность после смерти, и как именно работает сознание.

Сведения, полученные исследователями в процессе анализа историй пациентов, побывавших между жизнью и смертью, свидетельствуют о необходимости изучения явления «прижизненных воспоминаний».

Ведь известны случаи, когда вернувшиеся к жизни люди рассказывали, что наблюдали за «кончиной» со стороны.

Ранее священник Храма святителя Петра митрополита Московского Николай Савченко предположил, что означает опыт клинической смерти.

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