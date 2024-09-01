У иммунных клеток обнаружили новую функцию в костной ткани

Иммунные клетки играют ключевую роль в срастании переломов кости. Это показало исследование, опубликованное в журнале Frontiers of Medicine.

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Регуляторные Т -клетки помогают иммунитету сохранять баланс, предотвращая атаку иммунной системы на собственные ткани организма. В новом исследовании ученые выяснили, что также они помогают образованию костной ткани после переломов. Этот сложный процесс включает несколько этапов, один из которых — воспаление. Чрезмерное воспаление может ухудшить процесс заживления. Оказалось, что регуляторные Т-клетки помогают контролировать воспаление, тем самым облегчая переход к фазе восстановления.

Эксперименты на клетках и животных показали, что Т-клетки выделяют особые молекулы, которые не только напрямую смягчают воспаление, но и помогают работе остеобластов — клеток, ответственных за образование кости.

Результаты работы помогут улучшить заживление переломов. Это может быть особенно полезно, когда восстановление затруднено, например у пожилых людей.