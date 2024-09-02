Появился революционный препарат для борьбы с гипертонией

Недавнее исследование, опубликованное в журнале JAMA, показало, что комбинация из трех веществ, содержащихся в препарате GMRX2, значительно превосходит традиционные лекарства в борьбе с гипертонией. Участники научного эксперимента из Нигерии, были разделены на две группы, каждая из которых принимала разные дозировки лекарства.

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Наблюдение за пациентами длилось полгода. На протяжении этого времени часть из них употребляла препарат ежедневно, а вторая группа, как принято в Нигерии и многих других странах, постепенно увеличивала дозировку с одного до трех.

В итоге систолическое давление сильнее снизилось у тех, кто принимал все три вещества вместе. Причем 80% пациентов смогли достичь целевых показателей уровня давления всего через один месяц терапии, тогда как в группе, придерживавшейся традиционного подхода, этот показатель составил всего 55%.

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