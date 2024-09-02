Появился революционный препарат для борьбы с гипертонией
Недавнее исследование, опубликованное в журнале JAMA, показало, что комбинация из трех веществ, содержащихся в препарате GMRX2, значительно превосходит традиционные лекарства в борьбе с гипертонией. Участники научного эксперимента из Нигерии, были разделены на две группы, каждая из которых принимала разные дозировки лекарства.
Наблюдение за пациентами длилось полгода. На протяжении этого времени часть из них употребляла препарат ежедневно, а вторая группа, как принято в Нигерии и многих других странах, постепенно увеличивала дозировку с одного до трех.
В итоге систолическое давление сильнее снизилось у тех, кто принимал все три вещества вместе. Причем 80% пациентов смогли достичь целевых показателей уровня давления всего через один месяц терапии, тогда как в группе, придерживавшейся традиционного подхода, этот показатель составил всего 55%.
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