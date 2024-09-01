Спаривание комаров помогло в борьбе с малярией

Недавнее исследование Вашингтонского университета и их международных коллег раскрыло важнейшие детали брачного поведения комаров, которые могут произвести прорыв в борьбе с малярией. Исследование, опубликованное в журнале Current Biology, посвящено ритуалам спаривания комаров Anopheles coluzzii, основного переносчика малярии в Африке.

Исследователи обнаружили, что самцы комаров, несмотря на плохое зрение, очень чутко реагируют на высокочастотные удары крыльев самок. Под воздействием специфических частот полетных тонов самок у самцов комаров активизируется зрительная система, что позволяет им эффективно находить и маневрировать в «многолюдных» стаях. Такая чувствительность позволяет самцам ориентироваться в хаотичной среде брачных стай и избегать столкновений, что является критически важным навыком, учитывая их сложные брачные ритуалы.

Полученные результаты позволяют предположить, что эта слухо-зрительная связь может быть использована для разработки новых методов борьбы с комарами. Исследователи предполагают, что специализированные ловушки, издающие звуки полета самок, могут приманивать самцов, потенциально нарушая паттерны спаривания и снижая уровень передачи малярии.

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