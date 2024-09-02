Первый пациент с имплантом в мозге начал изучать иностранные языки

Первый пациент, которому вживили мозговой чип, разработанный корпорацией Илона Маска, начал изучать иностранные языки. Ноланд Арбо осваивает французский и японский. Мужчина рассказал в социальной сети, что тратит на это около трех часов в день. Также он решил заново выучить математику, чтобы «в один прекрасный день вернуться в школу».

Помимо личных занятий участник исследования осваивает и совершенствует разные навыки около четырех часов в день пять дней в неделю под наблюдением специалистов компании, создавшей чип. По словам пациента, они проводят множество экспериментов, чтобы «попытаться сделать все лучше для всех тех, кто будет следующим».

Арбо потерял чувствительность своих конечностей восемь лет назад из-за несчастного случая во время занятий дайвингом. В начале 2024 года ему вживили имплант в мозг, который позволяет управлять курсором силой мысли. Пациент придумал прозвище для устройства – Ева.

Спустя несколько месяцев после начала эксперимента мужчина заметил, что начал терять большую часть функциональности чипа. Инженеры обнаружили, что некоторые нити, соединяющие чип с его мозгом, отсоединились. Было проведено вмешательство, которое восстановило часть способностей импланта. В компании также заявили, что второму пациенту нити встроили еще глубже.