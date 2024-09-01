В России нашли способ получать полезные элементы из кроликов

Российские учёные создали генетически модифицированных кроликов, которые «дают» компоненты лекарств

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Учёные Белгородского госуниверситета (БелГУ) вместе с промышленными партнёрами разработали уникальных трансгенных кроликов, которые могут производить ценные вещества для медицины. Эти кролики, по сути, превратились в биореакторы, способные выдавать материалы для хирургии, косметологии, и даже нейропротекторы, полезные при лечении болезней, таких как Альцгеймер и Паркинсон.

На пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня» директор Объединённого центра генетических технологий БелГУ Алексей Дейкин рассказал, что их центр является первым в своём роде в России. Дейкин пояснил, что кролики стали отличной моделью для исследования человеческих заболеваний, поскольку они более крупные, и их модели ближе к человеческому организму по сравнению с мышами. По его словам, такие эксперименты помогают избежать многих недостатков, которые возникают при использовании мелких лабораторных животных.

Генетик Владимир Чуев из опытно-экспериментального завода «Владмива» отметил, что трансгенные кролики теперь не только предоставляют мех и мясо, но и дают медицинские материалы. В частности, из их костей создаются остеопластические материалы для стоматологии, которые применяются для восстановления костной ткани после удаления зубов. Кости этих кроликов идеально подходят для таких целей благодаря своей биосовместимости и прочности. Кроме того, из спинного мозга кроликов получают стволовые клетки, которые применяются в регенеративной медицине и косметологии. И даже молоко этих животных содержит белок теплового шока человека, перспективный для лечения неврологических заболеваний.