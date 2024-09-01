Российские ученые нашли новое применение воде из шахт

В России придумали, как получать качественное стекло при очистке воды в шахтах

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Учёные из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали улучшенное стекло, используя продукт очистки кислых шахтных вод. В пресс-службе вуза рассказали, что новая технология ускоряет процесс изготовления стекла и делает его более качественным, избавляя от дефектов. Разработка позволяет значительно повысить прозрачность и однородность стекломассы, что важно для множества применений, от строительства до электроники.

В ходе исследований команда под руководством Ольги Ручкиновой, доктора технических наук, выяснила, что использование смеси солей (NH4)2SO4 и Li2CO3 в сочетании с осадком от очистки шахтных вод способствует более быстрому и равномерному перемешиванию стекломассы. Это снижает температуру варки на 20-50 градусов Цельсия и ускоряет весь процесс. Кроме того, новый материал улучшает характеристики стекла, делая его более устойчивым к ультрафиолетовому излучению, щелочам, кислотам и повышает его прочность в 1,5-2 раза.

Важно отметить, что эта разработка не только улучшает свойства стекла, но и помогает снизить загрязнение окружающей среды. Использование осадков от очистки кислых шахтных вод предотвращает вымывание тяжёлых металлов из почвы, что оказывает положительное влияние на экосистемы. Исследование проводилось в рамках программы «Приоритет-2030», и уже получило положительное решение о выдаче патента.