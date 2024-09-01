В России разработали технологию 3D-печати протезов пальцев

Ростех разработал технологию создания кастомных протезов пальцев рук

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В Ростехе разработали металлический протез пальца, который помогает восстановить функции кисти. В пресс-службе компании рассказали, что новый протез позволяет удерживать мелкие предметы и работать на компьютере. Он также восстанавливает длину пальца, что делает возможным выполнение естественных хватательных движений. Протез работает благодаря силе оставшейся фаланги.

Протез был создан специалистами МПО «Металлист» с использованием 3D-печати из алюминия, что делает его одновременно прочным и лёгким. В компании подчеркнули, что после завершения испытаний планируется начать мелкосерийное производство этого изделия.

На видео, представленном Ростехом, можно увидеть, как новый протез работает в действии. Разработка открывает новые возможности для тех, кто потерял часть пальца, помогая им вернуть утраченные функции руки и улучшить качество жизни.