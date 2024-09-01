На 10 тысяч доноров почки приходится менее одного летального исхода

Анализ данных, собранных в течение 30 лет, показал, что для доноров почки риск летального исхода после операции по изъятию органа невысок. Результаты опубликованы в журнале JAMA.

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Ученые проанализировали данные 164 тысяч пациентов, которые пожертвовали почку в период с 1993 по 2022 годы. Было зарегистрировано 36 летальных исходов. Это означает, что на 10 тысяч доноров в течение трех месяцев после операции пришлось менее одного летального исхода. При этом с 2013 года произошло лишь пять летальных исходов. Авторы работы связывают это с внедрением новых хирургических методик.

Предыдущие оценки использовали менее актуальные данные. Они показывали, что на 10 тысяч доноров приходятся три летальных исхода. Новый анализ показал, что донорство почки даже более безопасно, чем считалось.

Ученые отметили, что есть другие риски. В основном они связаны с вероятностью отказа единственной почки пациента. Абсолютный риск невысок и им можно управлять, поддерживая оптимальный вес, здоровый образ жизни и избегая гипертонии. Также в США доноры почки при возникновении проблем с ней сами получают донорский орган в приоритетном порядке.

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