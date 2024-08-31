Ученые выяснили, что приводит к ускоренному старению мозга

Исследователи из Университета Суррея в Великобритании установили, что высокий уровень любого неравенства – экономического, экологического или связанного со здравоохранением – приводит к более быстрому старению мозга. Исследование опубликовано в журнале Nature Medicine.

© runews24.ru

Такая закономерность была установлена после анализа более чем 5000 тысяч человек из 15 стран. Возраст мозга ученые измеряли с помощью «часов мозга», основанных на глубоком обучении. Также использовались данные фМРТ и ЭЭГ.

Хуже всего ситуация обстоит в странах Латинской Америки – там особенно страдают женщины, и люди с деменцией. И особенно сильный эффект заметен на областях, и так страдающих от старения.

Биологический и хронологический возраст мозга могут заметно не совпадать из-за состояния окружающей среды, невозможности получать медицинскую помощь и из-за низких доходов.

Исследование еще раз подчеркивает важность экологических и социальных факторов для человека и формирует основу для персонализированной медицины, которая может выявить людей, подверженных нейродегенеративным заболеваниям, и разработать меры по снижению рисков.

В России, кстати, наблюдается рост неравенства в доходах, но при этом уровень бедности рекордно низкий.

По Европе тоже есть некоторые свежие данные: там 10% богачей владеют 56% общего собственного капитала, а бедные жители – всего 5%.