Наночастицы висмута помогут противоопухолевой терапии

Новый подход к использованию наночастиц висмута для повышения эффективности лечения злокачественных опухолей предложил НИЯУ МИФИ в составе коллаборации научных центров РАН и Минздрава России. Статья об исследовании появилась на страницах высокорейтингового журнала Materials Today Nano.

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Созданные в лаборатории наночастицы висмута — это сферические наноструктуры в полимерной оболочке. Покрытие стабилизирует используемые коллоидные растворы и делает их совместимыми с физиологической средой организма. Для исследования их синтезировали в НИЯУ МИФИ методом лазерной абляции ультракороткими световыми импульсами.

В экспериментах на мышах, проведенных учеными, наночастицы использовали для усиления терапевтического эффекта протонной терапии с нано-сенсибилизатором. На лабораторных животных эффект удалось подтвердить. Оказалось, что наночастицы висмута усиливают действие протонов на раковые клетки. Кроме того, благодаря им можно сделать диагностику при рентгеновском сканировании новообразований более точной и эффективной.

Заместитель директора Инженерно-физического института биомедицины НИЯУ МИФИ Сергей Климентов отметил, что достичь такого результата помогла междисциплинарная коллаборация Университета и нескольких ведущих научных центров, в том числе ФИАН (ведущая организация), ИТЭБ РАН, ИБХ РАН и Научный центр радиологии им. А. Ф. Цыба. Они объединились в рамках проекта ФНТП «Развитие синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры» при поддержке Минобрнауки. В большой совместной работе МИФИ поучаствовал в разработке технологии синтеза и функционализации инновационных наноматериалов.

По словам Сергея Климентова, в МИФИ также были разработаны и прошли различные стадии исследования и другие уникальные наноматериалы, предназначенные для эффективных бинарных противоопухолевых терапий: протон- и нейтронзахватной, а также для сенсибилизации традиционной радиотерапии.