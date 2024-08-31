Депрессия, появившаяся у пожилого человека впервые, может быть ранним признаком деменции. Это показало исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open.

Ученые проанализировали данные 154 человек, которые несколько раз прошли ПЭТ-сканирование мозга в период с 2010 по 2022 год. Обследование позволило выявить бляшки амилоидного белка в мозге пациентов. Накопление этих образований происходит при болезни Альцгеймера.

Увеличение баллов в тестах на депрессию происходило у людей с накоплением амилоидных бляшек в областях мозга, связанных с эмоциональным контролем. Связь наблюдалась у пациентов без депрессии в начале исследования.

Депрессия распространена у пациентов с деменцией. Однако считалось, что ее может вызывать потеря памяти или самостоятельности в быту. Новая работа подтверждает, что впервые возникшая депрессия у пожилого может быть ранним признаком деменции.

Если результаты подтвердятся, врачи смогут обнаруживать болезнь Альцгеймера на начальной стадии. Это позволит пациентам раньше начать прием лекарств, замедляющих деменцию.