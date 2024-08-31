Социальное и экологическое неравенство ускорило старение мозга

Исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine, показало, что «социальное и экологическое неравенство» значительно ускоряет старение мозга. Исследование, проведенное при участии Университета Суррея, показало, что страны с более высоким уровнем неравенства — экономического, связанного с загрязнением окружающей среды или болезнями — демонстрируют более высокий средний возраст мозга.

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Авторы исследования проанализировали данные более 5300 участников из 15 стран, включая страны Латинской Америки и Карибского бассейна. Исследователи выявили увеличивающийся разрыв между биологическим и хронологическим возрастом мозга, особенно у людей с нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера.

Даниэль Абасоло, соавтор исследования, подчеркнул влияние социально-экономического неравенства и экологических факторов на старение мозга, особенно в более бедных странах. Примечательно, что исследование также выявило значительные половые различия: женщины в этих странах показали большую разницу в возрасте мозга.

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