Ученые назвали факторы, влияющие на старение кожи

Канадские ученые провели комплексное исследование, которое выявило, что сочетание дыма сигарет и ультрафиолетового излучения приводит к ускоренному старению кожи. Результаты работы были опубликованы в научном журнале Scientific Reports.

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Ранее было известно, что кожа негативно реагирует как на табачный дым, так и на солнечное излучение, однако влияние этих факторов в комплексе не изучалось. Теперь исследователи смогли продемонстрировать, как совместное воздействие обоих агрессоров ухудшает состояние кожи.

В ходе эксперимента выяснилось, что сочетание дыма сигарет и ультрафиолетового излучения приводит к снижению количества коллагена третьего и четвертого типов. Эти виды коллагена играют ключевую роль в поддержании упругости и молодого вида кожи, а также защищают ее от преждевременного обвисания.

Основным разрушителем коллагена является фермент металлопротеиназа, уровень которого увеличивается под воздействием табачного дыма и солнечного излучения. Ученые подчеркивают, что для сохранения молодости кожи необходимо минимизировать оба этих негативных фактора.