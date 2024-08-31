Крупное международное исследование показало, что необходимо полностью отказаться от курения, чтобы снизить риск развития сердечного приступа в два раза. При этом сокращение количества сигарет такого влияния не оказывает, заявили специалисты.

В работе ученых приняли участие люди с ишемической болезнью сердца.

Как оказалось, у тех пациентов, которые в первые годы после диагностирования недуга отказались от сигарет, риск инфаркта и других опасных последствий, связанных с заболеванием, снизился на 44%. Такие выводы были сделаны на основе наблюдений за пять лет.

Как отметила доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова, комментируя выводы ученых в своем Telegram-канале, риск неблагоприятных сердечно-сосудистых событий увеличивался на 8% каждый год, если люди с ишемической болезнью сердца не отказывались от вредной привычки.

Так что, "никаких полумер", подвела итог врач, подчеркнув, что с курением стоит завязывать как можно скорее.

"Первый год после постановки диагноза является решающим", - добавила она, уточнив, что на любом этапе отказ от курения принесет пользу.

Тогда как вредная привычка - прямой путь к онкологии, деменции, раннему старению и прочим печальным последствиям.

Чтобы поскорее отказаться от курения, полностью и навсегда, врач призвала задуматься над тем, а что хорошего вам приносит эта привычка на самом деле, и сопоставимо ли это с долгой и полноценной жизнью.