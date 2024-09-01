Названа тренировка, избавляющую от преждевременной эякуляции

Группа ученых из Восточно-китайского педагогического университета в Шанхае выяснила, что практика высокоинтенсивных интервальных тренировок эффективно снижает симптомы преждевременной эякуляции менее чем за две недели. Исследование опубликовано в научном издании International Journal of Clinical and Health Psychology (IJCHP).

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Преждевременная эякуляция остается одним из наиболее распространенных сексуальных расстройств среди мужчин. Она характеризуется неспособностью задержать эякуляцию во время секса, часто возникающей после минимальной сексуальной стимуляции. Причины этой проблемы сложны и разнообразны. Они могут включать как психологические, так и биологические факторы.

Высокоинтенсивная интервальная тренировка (также известная как HIIT) чередует короткие всплески интенсивных упражнений и периоды восстановления или отдыха с меньшей интенсивностью. Она предназначена для максимизации сердечно-сосудистых и метаболических преимуществ за более короткий промежуток времени по сравнению с традиционными равномерными кардиоупражнениями.

Ученые провели исследование с участием 76 мужчин в возрасте от 18 до 34 лет. Все участники должны были иметь постоянную сексуальную партнершу, с которой они занимались любовью не реже одного раза в неделю. Участники были случайным образом распределены в одну из трех групп.

Первая группа занималась HIIT по семь минут каждый день в течение двух недель. Вторая группа выполняла упражнения на медленное дыхание в течение того же времени, в то время как третья группа служила контрольной группой, занимаясь обычными дыхательными упражнениями.

Результаты показали, что симптомы преждевременной эякуляции уменьшились в группе высокоинтенсивных интервальных тренировок и в контрольной группе (нормальное дыхание), но не в группе медленного дыхания. На 12, 13 и 14-й день вмешательства симптомы преждевременной эякуляции были ниже в группе высокоинтенсивных интервальных тренировок по сравнению с контрольной группой.

Исследование показало, что мужчины с лучшей регуляцией внимания и большей частотой сердечных сокращений от покоя до момента после завершения секса, как правило, сообщали о меньшем количестве симптомов преждевременной эякуляции.

Эта корреляция намекает на возможность того, что как физическое напряжение, так и когнитивная концентрация во время сексуальной активности могут играть роль в управлении преждевременной эякуляцией, отметили ученые.

Ранее исследователи назвали неочевидный фактор преждевременной эякуляции у мужчин.