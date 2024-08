Новый метод модификации крови решит проблемы донорства

Международная исследовательская группа представила новый метод модификации крови, который может изменить подход к пересадке органов и трансфузиям. Этот метод, опубликованный в Proceedings of the National Academy of Sciences, позволяет защитить эритроциты для криопереноса органов и потенциально сделать кровь универсальной для трансфузий между людьми и даже видами.

Метод, называемый SARNAS, включает в себя создание нанокремниевых экзоскелетов для эритроцитов. Это обеспечивает 100% криопротекцию и делает эритроциты невидимыми для иммунной системы, что позволяет их использование как универсальной крови. В тестах на мышах SARNAS-процессированные эритроциты показали отличную совместимость и безопасность, а также эффективность в транспортировке кислорода.

В условиях мирового дефицита донорской крови, который в январе 2024 года достиг рекордного минимума, этот метод предлагает перспективное решение проблемы нехватки крови и ее совместимости.